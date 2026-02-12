অধিকাংশ এলাকায় ভোটারশূন্য কেন্দ্র, নিরাপত্তা বাহিনীর উপস্থিতিই বেশি — নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ

সাম্প্রতিক নির্বাচনে দেশের অধিকাংশ এলাকায় ভোটকেন্দ্রে সাধারণ ভোটারদের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত কম।
বিভিন্ন জেলা ও উপজেলায় কেন্দ্র পরিদর্শনে দেখা গেছে, ভোটগ্রহণ কার্যক্রম চললেও বহু কেন্দ্র প্রায় ভোটারশূন্য ছিল এবং সেখানে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিই বেশি চোখে পড়ে।
পর্যবেক্ষকদের মতে, কিছু এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে ভোটার উপস্থিতি থাকলেও সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ প্রত্যাশার তুলনায় কম ছিল। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা
নেওয়া হয়েছিল এবং বড় ধরনের সহিংসতার খবর পাওয়া যায়নি।
অন্যদিকে কয়েকজন ভোটার ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করছেন, রাজনৈতিক পরিবেশ, নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর আস্থার মাত্রা, নিরাপত্তা উদ্বেগ এবং রাজনৈতিক মেরুকরণসহ বিভিন্ন কারণ ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার পেছনে ভূমিকা রাখতে পারে।
বিশ্লেষকদের মতে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ভোটার অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়। ফলে ভবিষ্যতে ভোটার আস্থা ও অংশগ্রহণ বাড়াতে রাজনৈতিক সংলাপ, স্বচ্ছ নির্বাচন ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা প্রয়োজন বলে তারা মনে করছেন।