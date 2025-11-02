রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫, ০৭:১০ অপরাহ্ন
অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে প্রশাসন : ইউএনও মোস্তাফিজুর রহমান

মাহফুজ জাহিদ 
রবিবার, ২ নভেম্বর, ২০২৫, ৬:৫০ অপরাহ্ন

নারায়ণগঞ্জের বন্দর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেছেন,মাদক,সন্ত্রাসী,
চাঁদাবাজি ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।যেকোন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে সরকার। এ লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।কোনো অপরাধী কে নুন্যতম ছাড় দেওয়া হবে না উল্লেখ করে বলেন,প্রশাসন সবসময় সাধারণ মানুষের পাশে আছে।সরকারি সেবা নিশ্চিত করতে সকলের সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন তিনি।

রবিবার (২ নভেম্বর ) সকালে বন্দর র‍্যালী আবাসিক এলাকা বাড়ির মালিক ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ ইউএনও’র কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।এসময় তারা ইউএনও মো মোস্তাফিজুর রহমান কে ফুলেল শুভেচছা জানান।সংগঠনের সভাপতি হাজী মো. মিল্টন এর নেতৃত্বে মো. আল আমিন,আরিফুর রহমান,মো.শ্যামল,ফাহিম আহমেদ, নাফিজ,রমজান,মোহন পাটোয়ারী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে যেকোন অন্যায় অনিয়ম রোধে প্রশাসনের পাশে থেকে সহযোগিতার কথা জানান নেতৃবৃন্দ।

কর্মস্থলে ১ বছর দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করায় বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যাক্তিবর্গ ইউএনও মো.মোস্তাফিজুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।এসময় তার আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীল সরকারি সেবা প্রদানে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ করেন।


