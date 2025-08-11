বৃহস্পতিবার, ১৪ অগাস্ট ২০২৫, ০১:৪১ পূর্বাহ্ন
/ তথ্য প্রযুক্তি

অপো রেনো১৪ ফাইভজি’র প্রি-অর্ডার শুরু; টপপে’তে ০% কার্ডলেস ক্যাশ ইএমআই সহ রয়েছে আরও নানান অফার

অনলাইন ডেস্ক :
সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫, ৯:৪৩ অপরাহ্ন

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি ব্র্যান্ড অপো এর বহুল প্রতীক্ষিত রেনো১৪ সিরিজ ফাইভজির প্রি-অর্ডার গ্রহণ শুরু করেছে। নান্দনিকতা ও উদ্ভাবনের সমন্বয়ে নিয়ে আসা রেনো১৪ ফাইভজি ও রেনো১৪ এফ ফাইভজি বাংলাদেশে প্রি-অর্ডার উপলক্ষে রয়েছে টপপে’র মাধ্যমে ০% ইন্টারেস্ট রেটে কার্ডলেস ক্যাশ ইএমআই সুবিধা। এছাড়াও, আধুনিক ব্যবহারকারী প্রয়োজন পূরণে আরও নানান প্রিমিয়াম লাইফস্টাইল গিফট নিয়ে আসা হয়েছে।
টপপে’র মাধ্যমে ০% ইন্টারেস্ট রেটে কার্ডলেস ক্যাশ ইএমআই সুবিধার কারণে এখন ক্রেতারা রেনো১৪ সিরিজ ফাইভজি ডিভাইসটি কেনার ক্ষেত্রে আর্থিক সাশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন; এই সুবিধা পেতে কোনো ক্রেডিট কার্ড দরকার হবে না। ইনস্ট্যান্ট ডিজিটাল অ্যাপ্রুভাল ও ফ্লেক্সিবল মাসিক কিস্তির কারণে এখন আর্থিক জটিলতা থেকে মুক্ত থেকেও অপোর ফ্ল্যাগশিপ-লেভেলের উদ্ভাবন আরও বেশি ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন। এখন স্মার্ট ইএমআই সমাধানের মাধ্যমে কোনো ধরনের ঝামেলা ছাড়াই রেনো১৪ ফাইভজি ও রেনো১৪ এফ ফাইভজির মতো সর্বাধুনিক স্মার্টফোন ব্যবহার করার সুযোগ পাবেন সবাই।
রেনো১৪ ফাইভজি (১২ জিবি + ২৫৬ জিবি) প্রি-অর্ডার করলেই ক্রেতারা ২৮,০০০ টাকা মূল্যের সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে টপপে’র মাধ্যমে ০% ইন্টারেস্ট রেটে কার্ডলেস ক্যাশ ইএমআই সুবিধা যার অর্থমূল্য ৮,৭৯৯ টাকা, ৫,৯৯০ টাকা দামের অপো এনকো বাডস৩ এবং ফ্লিপার থেকে ১০,০০০ টাকার এক্সচেঞ্জ বোনাস। এছাড়াও, ৭৯৯ টাকা মূল্যের ২ বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি ও ২,৫৯৯ টাকা মূল্যের ১ বছর মেয়াদী লিকুইড অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ প্রটেকশন সুবিধা পাবেন ক্রেতারা। একইসাথে, প্রিমিয়াম টেক ও লোকাল লাইফস্টাইলের অনন্য সমন্বয় হিসেবে আড়ংডটকম ও আড়ং অ্যাপ থেকে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ বিশেষ ছাড় পাবেন ক্রেতারা।
পাশাপাশি, রেনো১৪ এফ ফাইভজি (৮ জিবি + ২৫৬ জিবি) প্রি-অর্ডার করলে ক্রেতারা ৬,৩৮৮ টাকারও বেশি সুবিধা পাবেন। এরমধ্যে থাকছে টপপে’র মাধ্যমে ০% ইন্টারেস্ট রেটে কার্ডলেস ক্যাশ ইএমআই সুবিধা যেখানে মাসিক কিস্তি আসবে মাত্র ২,৩৩১ টাকা। এছাড়া, আরও রয়েছে ২,৯৯০ টাকা মূল্যের ও-লাইক এয়ারবাডস, ফ্লিপার থেকে ১,৫০০ টাকা পর্যন্ত এক্সচেঞ্জ বোনাস, ৭৯৯ টাকা মূল্যের ২ বছরের অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, ২,৫৯৯ টাকা মূল্যের ১ বছর মেয়াদী লিকুইড অ্যান্ড অ্যাক্সিডেন্টাল ড্যামেজ প্রটেকশন সুবিধা এবং আড়ং থেকে কেনাকাটার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ ছাড়। যা সাশ্রয় ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিক থেকে রেনো১৪ এফ ফাইভজিকে অনন্য করে তুলেছে।
অপো এআই লো লাইট ফটোগ্রাফি সিস্টেমের কারণে এই দুইটি ডিভাইসই স্মার্টফোন ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে অনবদ্য মাইলফলক অর্জন করেছে। এতে থাকা ৫০ মেগাপিক্সেল ৩.৫x টেলিফটো লেন্স এবং আগের প্রজন্মের তুলনায় ১০ গুণ উজ্জ্বল আলো দিতে

সক্ষম এমন ও ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথম নিয়ে আসা ট্রিপল-ফ্ল্যাশ ক্যামেরা সিস্টেমের কারণে এখন বৃষ্টিমুখর রাত বা ক্যান্ডেললাইট ডিনারেরও নিখুঁত ও ঝকঝকে ছবি তোলা সম্ভব। আর এমনকি লো-লাইটেও উজ্জ্বল ছবি তোলা নিশ্চিত করতে রেনো১৪ এফ ফাইভজিতে আগের প্রজন্মের তুলনায় দ্বিগুণ উজ্জ্বল ডুয়েল-ফ্ল্যাশ সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে।
ডিভাইসটিতে সৃজনশীলতার সাথে যুক্ত হয়েছে বুদ্ধিমত্তা। এতে থাকা এআই এডিটর ২.০ এর কারণে এখন এআই রিকম্পাস, এআই পারফেক্ট শট, এআই স্টাইল ট্রান্সফারের মতো ফিচার ব্যবহার করে কনটেন্ট তৈরি করা আরও সহজ হবে। আইপি৬৯-রেটেড ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেজিজট্যান্স থাকার কারণে এখন দুইটি মডেলেই ৪কে আলট্রা-এইচডি আন্ডারওয়াটার ভিডিও রেকর্ডিং করা সম্ভব হবে। এখন সমুদ্র সৈকত হোক বা পুল বা বর্ষামুখর রাত, ছবি হবে আগের চেয়েও নিখুঁত ও ঝকঝকে।
এ বিষয়ে অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, “অপোতে আমরা বিশ্বাস করি, উদ্ভাবন কেবল চাহিদাই পূরণ করবে না, বরং একইসাথে অনুপ্রাণিতও করবে। রেনো১৪ সিরিজ ফাইভজির মাধ্যমে আমরা পেশাদার মানের এআই সিস্টেম, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন ও প্রিমিয়াম সুবিধার মাধ্যমে আমাদের ব্যবহারকারীদের আরও বেশি সক্ষম করে তুলতে চাই, যেন স্মার্টফোন সম্পর্কে তারা নতুন করে ভাবতে বাধ্য হন।”
ওপাল হোয়াইট ও লুমিনাস গ্রিন রঙে নিয়ে আসা রেনো১৪ ফাইভজির দাম মাত্র ৭৯,৯৯০ টাকা এবং ওপাল ব্লু ও লুমিনাস গ্রিন রঙে নিয়ে আসা রেনো১৪ এফ ফাইভজির দাম মাত্র ৪২,৯৯০ টাকা। প্রি-অর্ডার করে এই সকল সুবিধা জিতে নেয়ার সুযোগ থাকছে আগামী ০৫ আগস্ট পর্যন্ত।
বিস্তারিত জানতে অপো বাংলাদেশের ফেসবুক পেইজ https://www.facebook.com/OPPOBangladesh বা, https://www.oppo.com/bd/smartphones/series-reno/reno14/ বা, https://www.oppo.com/bd/smartphones/series-reno/reno14-f-5g/ ভিজিট করুন।


