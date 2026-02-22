অভাব-অনটনে জর্জরিত পরিবারে স্বস্তির পরশ—সবজান বেগমের হাতে এক মাসের খাদ্যসামগ্রী তুলে দিল দীনেশ ফাউন্ডেশন

রংপুরের পীরগাছা উপজেলার পশ্চিম দাদন জামাতে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় মানবিক সহায়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সামাজিক ও দাতব্য সংগঠন দীনেশ ফাউন্ডেশন।
সংগঠনটির প্রতিনিধি বৃন্দ অসহায় সবজান বেগমের হাতে এক মাসের নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পশ্চিম দাদন জামাতে মসজিদের পাশে ছোট একটি জায়গায় অস্থায়ী ঘরে বসবাস করেন সবজান বেগম ও তার বৃদ্ধ স্বামী আজগার আলী।
দীর্ঘদিন ধরে তারা চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে জীবনযাপন করছেন। তাদের একমাত্র ছেলে নেশাগ্রস্ত হওয়ায় পরিবারটির উপার্জনের কোনো স্থায়ী উৎস নেই। ফলে বার্ধক্যে উপনীত এ দম্পতিকে অনিশ্চয়তা ও অভাব-অনটনের মধ্যেই দিন কাটাতে হচ্ছে।
পরিবারটির দুরবস্থার খবর পেয়ে দীনেশ ফাউন্ডেশন-এর একটি প্রতিনিধি দল সরেজমিনে গিয়ে খোঁজখবর নেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে এক মাসের চাল, ডাল, তেল, লবণ, আলু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তাদের হাতে তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রফিকুল ইসলাম লাভলু, কোষাধ্যক্ষ মশিয়ার রতন, সদস্য রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ। উপস্থিত প্রতিনিধিরা বলেন, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়ানোই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। ভবিষ্যতেও এমন মানবিক সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত সবজান বেগম ও তার বৃদ্ধ স্বামী আজগার আলী সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তারা দীনেশ ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারম্যান সুমন চন্দ্র বর্মনের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে দোয়া করেন।
স্থানীয় সচেতন মহল মনে করছেন, সরকারি সহায়তার পাশাপাশি বেসরকারি সামাজিক সংগঠনগুলোর এ ধরনের উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে এবং মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। তাদের মতে, সমন্বিত সামাজিক উদ্যোগই পারে অসহায় মানুষের মুখে টেকসই হাসি ফোটাতে।