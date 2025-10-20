অসহায় মানুষের পাশে ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব

অক্টোবর সেবা মাস উপলক্ষে ফেনী পৌরসভা চত্বরে অসহায় ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করেছে ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাব। শুক্রবার বিকেলে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে অর্ধশতাধিক দিনমজুর, রিকশাচালক ও ভিক্ষুকের হাতে লুঙ্গি তুলে দেন লায়ন্স ও লিও নেতৃবৃন্দ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অব ফেনী সেন্ট্রালের প্রেসিডেন্ট লায়ন ফারুক আহমেদ, রিজিওন ডিরেক্টর ও ক্লাবের কো-এডভাইজর লায়ন পলাশ চন্দ্র সূত্রধর, লায়ন রইসুল ইসলাম রিমন, লায়ন এস. এম. সাহেদুল আলম সাহেদ এবং ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লিও এস. জেড. অপুসহ ক্লাবের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
লায়ন পলাশ চন্দ্র সূত্রধর বলেন, “লায়ন্সদের পাশাপাশি লিও সদস্যরাও অক্টোবর মাসজুড়ে নানামুখী মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আজকের এই আয়োজন কিছু অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছে, যা আমাদের সেবার চেতনাকে আরও দৃঢ় করেছে।”
দিনমজুর নুর মিয়া বলেন, “অনেক দিন ধরে ছেঁড়া লুঙ্গি পরে চলছিলাম। অভাবের সংসারে নতুন লুঙ্গি কেনা সম্ভব হচ্ছিল না। আজ ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের সৌজন্যে নতুন লুঙ্গি পেয়েছি, এজন্য আমি কৃতজ্ঞ।”
ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের প্রেসিডেন্ট লিও এস. জেড. অপু জানান, “অক্টোবর মাসজুড়ে আমরা রেলস্টেশনে খাবার বিতরণ, বৃক্ষরোপণ, মেডিকেল ক্যাম্পসহ বিভিন্ন মানবিক উদ্যোগ নিয়েছি। আজকের এই আয়োজনের মাধ্যমে কিছু অসহায় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করেছি। প্রতি বছর লায়ন্স ক্লাব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমরা এমন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করি। ইতোমধ্যে প্রায় এক হাজার মানুষকে সেবা দিতে পেরেছি। মাসের বাকি দিনগুলোতে ডেন্টাল ক্যাম্প ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের পরিকল্পনাও রয়েছে।”
মানবিকতার চেতনায় অনুপ্রাণিত এই উদ্যোগটি ফেনী সেন্ট্রাল লিও ক্লাবের চলমান সেবা কার্যক্রমের অংশ, যা সমাজে সহমর্মিতা ও ইতিবাচক পরিবর্তনের বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে।