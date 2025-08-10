‘অ্যাপোলো ১৩’ মিশনের মহাকাশচারী জিম লাভেলের মৃত্যু

ঢাকাপ্রতিদিন আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ১৯৭০ সালে অ্যাপোলো ১৩ মিশনের নেতৃত্ব দেয়া কিংবদন্তি মহাকাশচারী জিম লাভেল ৯৭ বছর বয়সে মারা গেছেন। শুক্রবার এক বিবৃতিতে তাঁর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে নাসা।
অ্যাপোলো ১৩ মিশনের আগে থেকেই নাসার মহাকাশচারীদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন লাভেল। জেমিনি ৭, জেমিনি ১২ এবং অ্যাপোলো ৮ মিশনে মহাকাশে গিয়েছিলেন তিনি। এরপর অ্যাপোলো ১৩ মিশনের কমান্ডার হিসেবে মনোনীত হন লাভেল। এই মিশনের মাধ্যমে চাঁদে তৃতীয়বারের মতো মানুষের সফল অবতরণের দ্বারপ্রান্তে ছিল নাসা।
কিন্তু একটি অক্সিজেন ট্যাঙ্কের বিস্ফোরণের কারণে চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করতে পারেননি তারা। চাঁদের দূরবর্তী পাশ দিয়ে ঘুরে মহাকাশযানটিকে পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে আনেন তারা। এই ঘটনাটি অ্যাপোলো মিশনগুলোর মধ্যে ‘সফল ব্যর্থতা’ হিসেবে পরিচিত। অবশ্য লাভেল কখনোই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করতে পারেননি।
ঢাকাপ্রতিদিন/এআর