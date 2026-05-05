আইইবি’র প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ঘিরে মিডিয়ার সঙ্গে মতবিনিময় আগামীকাল

দেশের প্রকৌশলীদের ঐতিহ্যবাহী সংগঠন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) তাদের ৭৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ‘ইঞ্জিনিয়ার্স ডে’ উপলক্ষে আগামীকালবুধবার (৬ মে) রাজধানীতে একটি বিশেষ মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে।
এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেরা অংশ নেবেন। আইইবি সূত্রে জানা গেছে, রমনার আইইবি সদর দপ্তরের শহীদ প্রকৌশলী ভবনের দ্বিতীয় তলার কাউন্সিল হলে সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে এই সভা শুরু হবে। দুপুর ১টায় আপ্যায়নের আয়োজন রয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করবেন আইইবি’র প্রেসিডেন্ট ও রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ রিয়াজুল ইসলাম (রিজু)।
আয়োজকদের মতে, দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, কারিগরি উৎকর্ষ এবং ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গঠনে প্রকৌশলীদের ভূমিকা তুলে ধরা এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গণমাধ্যম ও প্রকৌশলীদের সমন্বিত উদ্যোগ জোরদার করাই এ সভার লক্ষ্য। এ ছাড়া আইইবি’র বর্তমান কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়েও আলোচনা হবে।
আইইবি দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রকৌশল খাতের উন্নয়ন ও নীতিনির্ধারণী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। সংগঠনটির নেতারা মনে করেন, প্রযুক্তিনির্ভর উন্নয়নের এই সময়ে জবাবদিহি, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং টেকসই অবকাঠামো গঠনে গণমাধ্যমের সক্রিয় অংশগ্রহণ অত্যন্ত জরুরি।
সভায় অংশগ্রহণকারী সাংবাদিকদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে ভবিষ্যতে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হবে বলে আয়োজকরা জানিয়েছেন।