আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমে দুর্গোৎসব নির্বিঘ্ন হয়েছে: আইজিপি

সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসবমুখর পরিবেশে শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে জানিয়ে এ ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে দেশের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলম।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় মোবাইল ফোনে বাংলানিউজের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আইজিপি বলেন, কোনো অঘটন ছাড়াই সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছে। আমাদের শঙ্কা ছিল দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে দেশের নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চক্রান্ত হতে পারে, দু-এক জায়গায় চেষ্টাও করা হলেও সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করা হয়েছে।
এক্ষেত্রে তিনি সংশ্লিষ্টদের কৃতিত্ব দিয়ে বলেন, সরকারের উচ্চপর্যায়ের সরাসরি মনিটরিং থেকে শুরু করে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টাসহ সরকারি অন্যান্য দপ্তরের আন্তরিক সহযোগিতায়, বিশেষ করে দেশের সব আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণে এবারের পূজা এত নির্বিঘ্নে উদযাপিত হয়েছে।
বাহারুল আলম বলেন, দুর্গাপূজায় আরও অধিক নিরাপত্তার জন্য একটি অ্যাপসের ব্যবস্থা ছিল, যেখানে কোনো অপরাধের ঘটনা ঘটলেই সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপার, থানার ওসিদের কাছে ম্যাসেজ চলে যেত।
অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য দেশের সব আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, আনসার বাহিনীর তরফ থেকেও নিরাপত্তার জন্য দুই লাখ আনসার সদস্য শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন। পাশাপাশি র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন-র্যাব, বিজিবি সহ যৌথবাহিনী দায়িত্ব পালন করেছে।
একটি বিষয় না বললেই নয়, মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা কমিটির সঙ্গে পুলিশ কর্মকর্তাদের কন্টিনিউ যোগাযোগ রাখা হতো, কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না এসব জানার চেষ্টা করা হতো। এছাড়া কোনো অপরাধজনিত ঘটনার আগাম সংবাদসহ নানা রকম বিষয় পুলিশকে সরাসরি অবগত করাসহ নানা রকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এসব উদ্যোগের কারণেই দু-একটি মণ্ডপে কিছু ঘটার আগেই পূজা কমিটি তাদের প্রতিরোধ করে ফেলে।
আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি গোয়েন্দারাও তৎপর ছিল উল্লেখ করে তিনি বলেন, দেশের মানুষের পাশাপাশি সবার সহযোগিতায় এবারের দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে বিসর্জনের মাধ্যমে সমাপ্ত হলো। ৭০ হাজারের অধিক পুলিশ সদস্য দুর্গাপূজায় নিরাপত্তার জন্য রাত দিন ২৪ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন।
গত ২৮ সেপ্টেম্বর ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গোৎসব শুরু হয়। বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটেছে।
এবার সারা দেশে ৩৩ হাজার ৩৫৫টি মণ্ডপ ও মন্দিরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গত বছর সারা দেশে ৩১ হাজার ৪৬১টি দুর্গাপূজা হয়েছিল। সেই হিসাবে এবার এক হাজার ৮৯৪টি দুর্গাপূজা বেশি হয়। এছাড়া ঢাকা মহানগরে ২৫৯টি পূজা অনুষ্ঠিত হয়।