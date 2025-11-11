আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিএনপির বিকল্প নেই বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ইয়াসের খান চৌধুরী

আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ময়মনসিংহ ০৯ নান্দাইল আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবদী দল বিএনপি থেকে ধানের শীষ প্রতীকের মনোনীত প্রার্থী নান্দাইল উপজেলা বিএনপির আহবায়ক ইয়াসের খান চৌধুরী উপজেলা বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের আয়োজনে গণ মিছিল শেষে পথ-সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
উক্ত পথভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব এনামুল কাদের,যুগ্ন আহবায়ক মিজানুর রহমান লিটন,ময়মনসিংহ উত্তর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক কামরুজ্জামান রাসেল,ছাত্রদল নেতা অনিক আহমেদ বাবুল সহ প্রমুখ।
এসময় উক্ত গণ মিছিলে ১৩ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভা থেকে বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিপুল পরিমান দলীয় নেতৃবৃন্দ সহ সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।