প্রতেকটি ওয়ার্ডে পাহাড়া দিতে হবে  আওয়ামী লীগের কোন নেতা বিএনপির সদস্য হতে না পারে: ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ

বরিশালে বিএনপির নতুন সদস্য সংগ্রহ ও সদস্য নবায়ন কর্মসূচীর উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে বরিশাল মহানগর বিএনপির সাবেক নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে নগরীর সদর রোডস্থ অশ্বিনী কুমার হলে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছা সেবক দলের কেন্দ্রীয় সাবেক সহ সভাপতি ও বরিশাল সদর ৫ আসনে সদস্য সংগ্রহ ও নবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষক টিমের সহ টিম প্রধান মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ। এতে বক্তব্যে ফরিদ উদ্দিন আহম্মেদ বলেন, যারা আওয়ামী লীগ করেছে তাদেরকে বিএনপির সদস্য পদ দিতে পারবেন না কেউ। প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে পাহারা দিতে হবে যাতে আওয়ামী লীগের কোন নেতা বিএনপির সদস্য হতে না পারে। যারা বিএনপিকে ভালোবাসে আন্তরিকতার সাথে তারা যেন সদস্য পদ পেতে পারে সেবিষয়ে নজর রাখতে হবে।
সদস্য ফরম বিতরণ অনুষ্ঠানে বিএনপির সাবেক নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।