আওয়ামী লীগের ‘নৈরাজ্য’ ঠেকাতে শ্রীপুরে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

গাজীপুর-৩ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ–স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ও জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. রফিকুল ইসলাম বাচ্চুর নেতৃত্বে শ্রীপুরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে উপজেলা ও পৌর বিএনপি।
রবিবার (১৬ নভেম্বর) বিকেলে শ্রীপুর উপজেলা সদরের টেংরা রাস্তার মোড় এলাকা থেকে মিছিলটি বের হয়। দলীয় নেতাদের ভাষ্য, ‘নিষিদ্ধ ঘোষিত’ সংগঠন আওয়ামী লীগের “নৈরাজ্য ও দমন–পীড়নের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়। মিছিলটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয়।
কর্মসূচিতে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক আব্দুল মোতালেব। উপস্থিত ছিলেন শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ূন কবির সরকার, উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব খাইরুল কবির মন্ডল আজাদ, পৌর বিএনপির সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারী, পৌর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন বেপারী, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মুসলেউদ্দিন মৃধা, পৌর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান কবির।
এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য মাহফুল হাসান হান্নান, পৌর বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য বিল্লাল হোসেন, সাইফুল হক মোল্লা, রেজাউল করিম খোকন, মুনসুর আহমেদ, খোকন প্রধানসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
কেন্দ্রীয় বিএনপি’র সহ স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, ও গাজীপুর ৩ আসনের মনোনীত প্রার্থী অধ্যাপক ডা. এস এম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু মিছিলপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, আওয়ামী লীগের সন্ত্রাস ও দমন-পীড়ন দেশের মানুষ আর মেনে নেবে না। গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারে বিএনপির ঐক্যবদ্ধ।