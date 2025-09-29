আখাউড়ায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, বিপুল পরিমাণ জব্ধকৃত জাল আগুনে পুড়ে ধ্বংস

ঢাকাপ্রতিদিন প্রতিবেদক : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় বিভিন্ন নদী ও জলাশয়ে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ চায়না জাল ও খড়া জাল জব্ধ করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। সোমবার সকাল ৭টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত উপজেলার তিতাস নদী, বিজনা নদী, আড়িয়াজলা বিল, কুড়িবদ্ধ বিলেরএ ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালনা করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ কফিল উদ্দিন মাহমুদ। অভিযানে সহযোগিতা করে আখাউড়া থানা পুলিশ।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মৎস্য সুরক্ষা ও সংরক্ষণ আইনে অভিযান চালিয়ে ৫০ টি চায়না রিং জাল ও ৫ টি খড়া জাল জব্দ করা হয়। এ সময় শানু মিয়া নামে এক জেলেকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জব্ধকৃত জালগুলো পরে শহরের বড়বাজার নৌঘাটে আগুনে পুড়ে ধ্বংস করা হয়। জব্ধকৃত জালের মূল্য প্রায় ৪ লক্ষ টাকা।
অভিযানকালে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, মো: আমিনুল ইসলাম, মৎস্য স¤প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ রেজাউল করিম প্রমুখ। উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো: কফিল উদ্দিন মাহমুদ জানান, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
