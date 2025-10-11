আগামীকাল লোহাগাড়ায় ৬৫১টি কেন্দ্রে ১০৫৮০৯ জন শিশুকে টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে

সারা বাংলাদেশের ন্যায় দক্ষিণ চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় ৯ মাস থেকে ১৫ বৎসরের কম বয়সি শিশুদের টিকা প্রদান করা হবে । লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে জানানো হয়,১২ সেপ্টেম্বর (রবিবার) সকাল ৮ থেকে ১৩ ই নভেম্বর -২৫ বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত টাইফয়েড টিকা প্রদান করা হবে।
লোহাগাড়া উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের ৮১ টি ওয়ার্ডে তার মধ্যে ৪৩৪ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ২১৬ টি অস্থায়ী, ১ টি স্থায়ী কেন্দ্রে মোট ৬৫১ টি কেন্দ্রে ১০৫৮০৯ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হবে। স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৮১০ জন অস্থায়ী কেন্দ্রে ২১৬ জন স্থান কেন্দ্রে ২ জন সহ মোট ১০২৮ জন ব্যক্তি কাজে নিয়োজিত থাকবে। লোহাগাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রধান ডা. ইকবাল হোসেন ঢাকা প্রতিদিন প্রতিনিধিকে জানান , ক্যাম্পেইনের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রাক্-প্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণি বা সমমান পর্যন্ত সব ছাত্র-ছাত্রীকে এক ডোজ করে টাইফয়েডের টিকা দেওয়া হবে।
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে টিকাদান চলবে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত। এর বাইরেও ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সব শিশুকে এই টিকা দেওয়া হবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে।তিনি আরো জানান টিকাদান কর্মসূচি শতভাগ সফলতার জন্য আমরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় মাইকিং করেছি।এলাকার জনপ্রতিনিধি,সাংবাদিক, মসজিদের ইমাম সমাজের মানগণ্য ব্যক্তি এলাকার সচেতন মহলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি।