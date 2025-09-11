শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৭:০৭ পূর্বাহ্ন
আগামীতে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করুন : সাবেক এমপি হাবিব

তালা (সাতক্ষীরা) প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫, ৯:৫৪ অপরাহ্ন

তালায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপির) জালালপুর ইউনিয়ন শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে সরদার সোহারাব হোসেনকে সভাপতি, হাবিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক এবং আসাদুজ্জামান জনিকে সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল ১১ টায় তালার জালালপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্যে রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য মোঃ হাবিবুল ইসলাম হাবিব।

এসময় প্রধান অতিথি হাবিবুল ইসলাম হাবিব বলেন, “জালালপুর ইউনিয়ন বিএনপির দুর্ভেদ্য ঘাঁটি। বিগত স্বৈরশাসকের আমলে আপনারা ভোট দিয়ে মফিদুল হক লিটুকে বারবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে প্রমাণ করেছেন এই ইউনিয়ন বিএনপির ঘাঁটি। এই মাটির কৃতিসন্তান বিপ্লবকে খুনি হাসিনার বাহিনী গুলি করে হত্যা করেছে। আমি এই মাটির সন্তান, আপনাদের সন্তান। এলাকায় উন্নয়নের জন্য আপনাদের কর্মী হয়ে থাকতে চাই, অতীতে তার প্রমাণ আমি রেখেছি। আগামীতেও উন্নয়ন করতে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

তিনি আরো বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য দলের ভেতর ভেদাভেদ ভুলে সাবেক প্রধান মন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়তে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, প্রতিটি কর্মীকে সুন্দর ব্যবহার ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। নেতা-কর্মীদের সতর্ক করে তিনি বলেন, দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাবে না, কোনো অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়ানো যাবে না। এসময় তিনি কর্মীদের মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট সংগ্রহের নির্দেশ দেন।

জালালপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি সরদার সোহারাব হোসেনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাতক্ষীরা জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আবু হাসান হাদী।

তালা উপজেলা যুবদলের সি.যুগ্ম আহবায়ক সাইদুর রহমানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তালা উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও জালালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম. মফিদুল হক লিটু, অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মৃণাল কান্তি রায়, সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি গোলাম মস্তোফা,সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সফিকুল ইসলাম,সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মীর্জা আতিয়ার রহমান, সাবেক সভাপতি হাফিজুর রহমান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক স.ম ইয়াছিন উল্লাহ। বক্তব্য রাখেন, উপজেলা মহিলা দলের আহবায়ক মেহেরুন নেছা মিনি, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব আবুল কালাম আজাদ, ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক মাসুদ রানা, সদস্য সচিব আল-আমীন, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জি. এম. ফারুক হোসেন প্রমুখ।


