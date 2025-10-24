আগামী নির্বাচনে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে হাকিম চৌধুরী

সৈয়দ হেলাল, গোয়াইনঘাট সিলেট সিলেট জেলা বিএনপির উপদেষ্টা, সাবেক সহ-সভাপতি, গোয়াইনঘাট উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও সিলেট-৪ আসনে (গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর ও কোম্পানীগঞ্জ) বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী আব্দুল হাকিম চৌধুরী বলেছেন, দেশে নির্বাচনের ঢামাডোল বেজে উঠেছে। দেড় যুগ পর জনগণ নির্বিঘ্নে ভোট দিতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কোন ষড়যন্ত্রই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন বানচাল করতে পারবেনা। সকল ষড়যন্ত্র নস্যাত করে আগামী নির্বাচনে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে ক্ষমতায় যাবে। এজন্য সর্বস্তরের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ইস্পাত কঠিন ঐক্য গড়ে তুলতে হবে।
তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় জৈন্তাপুর উপজেলার চারিকাটা ইউনিয়নের বটরতল বাজারে ৮নং ওয়ার্ড বিএনপি অঙ্গ-সংগঠন আয়োজিত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে লিফলেট বিতরণ ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপরোক্ত কথা বলেন। আলোচনা সভায় বিএনপি অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
চারিকাটা ইউনিয়ন ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ইউনুস আলীর সভাপতিত্বে ও ইউনিয়ন ছাত্রদল সাবেক সাধারণ সম্পাদক উপজেলা যুবদল নেতা আনোয়ার হোসেন ফয়সলে পরিচালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন গোয়াইনঘাট উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মোঃ জসিম উদ্দিন, চা বাগানে ব্যাবস্থাপক ওলিউর রহমান চৌধুরী, চারিকাটা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হেলাল উদ্দিন মেম্বার, সাধারণ হাফিজ জালাল উদ্দীন মেম্বার, সাংগঠনিক সম্পাদক ছয়ফুল আলম, দরবস্ত ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার বিএনপি নেতা মুদাছ্ছির আলী, সিলেট জেলা ছাত্র দলের যুগ্ম সম্পাদক আনোয়ার হোসেন সুজন।
অন্যানদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- চারিকাটা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক গুলজার আহমেদ, জেলা ছাত্রদলের সহ সাংগঠনিক মুমিনুর রহমান, জেলা জিশিস যুগ্ম আহবায়ক বুরহান উদ্দিন, উপজেলা জাসাসের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমেদ, ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি আজমল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, ৮নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সাজু আহমেদ, উপজেলা শ্রমিকদলের সহ-সভাপতি আতাউর রহমান, ছাত্রদল নেতা রুহুল আমিন রাজ ও জুবায়ের আহমেদ প্রমুখ।