আগাম শিম চাষে স্বাবলম্বী শ্রীবরদীর কৃষকরা

শেরপুরের কৃষকরা আগাম দেশি জাতের নলডুপ চ্যাপটা শিম চাষে ঝুঁকছেন। এ জাতের শিম আগাম ফলন হওয়ায় তুলনামূলক দাম বেশি পাওয়া যায়। ফলন বেশ ভালো। ফলে কৃষক আগাম শিম চাষে উৎসাহিত হচ্ছেন। শেরপুর জেলার শ্রীবরদী উপজেলার গড়জরিপা ইউনিয়নের বিভিন্ন ফসলের মাঠ ঘুরে দেখা যায় চারিদিকে শুধু শিম গাছের বাগান। কৃষক শিমখেত পরিচর্যায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। স্থানীয় কৃষকরা জানিয়েছেন সার কীটনাশকের দাম অনেকটা বেশি। তারপরও আগাম জাতের শিম উঠায় বেশি দামে বিক্রি করে লাভবান হওয়া যাবে।
স্থানীয় মধ্য গড়জরিপা গ্রামের কৃষক সুরুজ আলী বলেন, এবছর ৩০ শতাংশ জমিতে আগাম জাতের নলডুপ চ্যাপ্টা শিম চাষ করেছি।খরচ বাদে পুরো সিজনে প্রায় ২ থেকে আড়াই লাখ টাকা লাভ করা সম্ভব হবে। কারণ প্রতি মন শিমের বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৬ হাজার টাকা। এমূল্যে বেচতে পারলে ভালো লাভ হবে।
আরেক কৃষক রাজ্জাক বলেন, ধান চাষে এখন তেমন লাভ হয় না। তাই স্বল্প মেয়াদী সবজি হিসেবে শিম চাষ খুবই লাভজনক। কৃষক কুদ্দুস তালুকদার বলেন, ২একর জমিতে নলডুপ চ্যাপ্টা জাতের শিম চাষ করেছি। ফলন ভাল হয়েছে। দাম ভাল হওয়ায় ২থেকে ৩লাখ টাকা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।
এ বিষয়ে শ্রীবরদী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো: মাহমুদুল হাসান আকন্দ সাথে বলেন, এবছর শ্রীবরদী উপজেলায় প্রায় ৭০ হেক্টর জমিতে শিম চাষ করা হয়েছে। আমরা কৃষকদের সার বীজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ভাবে নিয়মিত পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছি। আবহাওয়া অনূকূল থাকায় এবছর শিমের ফলন ভালো হবে আশা করা যাচ্ছে ।