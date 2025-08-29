আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ভিডিও ভাইরাল কলেজ ছাত্র আটক

নারায়ণগঞ্জের আড়াই হাজারে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে এক যুবকের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে এক যুবককে আটক করেছে।
আটককৃত যুবকের নাম সাবিদ হোসেন (২০)। তিনি উপজেলার দুপ্তরা ইউনিয়নের খানপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মনিরুল ইসলাম দর্পনের ছেলে। সাবিদ স্থানীয় সফর উদ্দিন কলেজ থেকে এ বছর ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়েছে। পুলিশ জানায়, বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) রাতে আড়াইহাজার থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। জানতে চাইলে, আড়াইহাজার থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার নাসির উদ্দিন জানান, সামাজিক মাধ্যমে ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পরপরই সাবিদ হোসেনকে আটক করা হয়েছে । তবে অস্ত্রটি এখনো উদ্ধার হয়নি।
আটক সাবিদের দেওয়া তথ্যের বরাতে ওসি বলেন, ভিডিওতে দেখা অস্ত্রটি তার নয়, ঢাকা থেকে তার দুজন বন্ধু এসেছিল। সেটি তাদের অস্ত্র। কৌতূহলবশত সাবিদ অস্ত্রটি হাতে নিয়ে ছবি তুলেছিল, আর তার এক বন্ধু ভিডিও করে তা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেয়।
তিনি আরও জানান, আটক সাবিদের তথ্যমতে ওই দুই বন্ধুকে খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। তাদের আটক করতে পারলে অস্ত্রটি উদ্ধার সম্ভব হবে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, জনপ্রিয় হওয়ার উদ্দেশ্যেই ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়েছে।
এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে জানান আড়াইহাজার থানার ওসি।