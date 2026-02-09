আজকের ধানের শীষের মিছিলে নারী পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহন প্রমাণ করে তারেক রহমানের জায়গা বগুড়া বাসীর অন্তরে বল্লেন: মমি

বগুড়ার পৌরসভার ৭ ও ১০ নং ওয়ার্ডে আজকের ধানের শীষের মিছিলে নারী পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ আর উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টিই প্রমাণ করে তারেক রহমানের জায়গা তাদের বগুড়া বাসীর অন্তরে বল্লেন শহর যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব মমি
এসময় তিনি ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং উন্নয়ন ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।০৯ফেব্রুয়ারী-২০২৬, সমবার: বগুড়া শহরের ৭ ও ১০ নং ওয়ার্ডে প্রচারণার অংশ হিসেবে স্থানীয় নারী-পুরুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ধানের শীষের পক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি আরও কিছু এলাকায় গণসংযোগ করেন ধানের শীষ প্রতীকের এমপি প্রার্থী জনাব তারেক রহমানের পক্ষে শহর যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব মমি ।
এসময় তিনি ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন এবং উন্নয়ন ও জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ধানের শীষের পক্ষে৷ বগুড়া বাসীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। এসময় উপস্থিত ছিলেন ৭ ও ১০ নং ওয়ার্ডের সভাপতি ও সাধারণ, সাংগঠনিক সম্পাদক সহ গণসংযোগ কালে শহর যুবদলের সভাপতি আহসান হাবিব মমির সাথে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহ সভাপতি তারিক মজিদ সোহাগ শহর যুবদল, মোনারুল ইসলাম সহসভাপতি শহর যুবদল, জাহেদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক শহর যুবদল, ওমাইূদুল হাবীব মিম সহ সাধারণ সম্পাদক শহর যুবদল, ওয়াসিম রেজা প্রচার সম্পাদক শহর যুবদল, শাহেদ আলী সহ প্রচার সম্পাদক শহর যুবদল,রবিউল ইসলাম ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক শহর যুবদল, আরিফ সমবায় বিষক সম্পাদক,সুজিত জয়সোয়াল সদস্য শহর যুবদল, প্রভাষক মিজানুর রহমান, তথ্য ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক শহর যুবদল, মিনারুল হোসেন সাকু শহর যুবদল, মোঃ ফাহিম পশু পালন বিষয়ক সম্পাদক,আব্দুল মমিন সহ গ্রাম সরকার বিষয়ক সম্পাদক, আরও উপস্থিত ছিলেন খোকন শেখ সভাপতি ও নাহিদ ১ নং ওয়ার্ড, সদস্য শাহেল ১ নং ওয়ার্ড,মোকলেছ সভাপতি ২ নং ওয়ার্ড, রনি সাধারণ সম্পাদক, জিলহক সিনিয়র সহসভাপতি ২ নং ওয়ার্ড,আরিফ রহমান জামাল ৩ নং ওয়ার্ড, শাহিনুর ইসলাম শাহিন সাধারণ সম্পাদক ৩ নং ওয়ার্ড, মোঃ বায়তুল্লাহ শেখ সভাপতি ৪ নং ওয়ার্ড, মোঃ রোকন সভাপতি ১৮ নং ওয়ার্ড,কামাল মন্ডল ও রুবেল ৩ নং ওয়ার্ড, শ্যামল,বাবলা,আশিস, ৬ নং ওয়ার্ড সদস্য, শ্যামল,ফয়সাল সভাপতি ৯ নং ওয়ার্ড,শামীম সভাপতি ১০ নং ওয়ার্ড, রনি মিয়া সদস্য ১১ নং ওয়ার্ড, রোকন সভাপতি ১২ নং ওয়ার্ডশহর যুবদলের সদস্য জিতু, স্বাধীন, সুলতান, রোমান, মাছুম সাংগঠনিক সম্পাদক ও সদস্য রিংকু ও নিরব,১৪ নং ওয়ার্ড,তৌহিদুল ইসলাম রহিম,রবিউল,সোহাগ ১৫ নং ওয়ার্ড, সুলতান মোল্লা ১৬ নং ওয়ার্ড,১৮ নং এর রাসেল,মমিন,ইদ্রস, ইমরা হোসেন বাপ্পি, এ ইখলাছ, সাজু ১৯ নং ওয়ার্ড, তানিন,সহ আরও অনেকেই।