আত্রাইয়ে ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নওগাঁর আত্রাইয়ে উপজেলা বিএনপি, অঙ্গ সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে গতকাল শুক্রবার (৭ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বেইলি ব্রিজের দক্ষিণ পাশে মাইক্রো স্ট্যান্ডের সামনে ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই দিবসটির তাৎপর্য এবং জাতীয় জীবনে এর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয়।
আত্রাই উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি মো. আব্দুল জলিল চকলেট-এর সভাপতিত্বে এবং আত্রাই উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক মো. ইকবাল পারভেজ-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন নওগাঁ জেলা বিএনপির সাবেক ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক, আত্রাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও নওগাঁ- ০৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনের বিএনপির মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী এসএম রেজাউল ইসলাম রেজু।
তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আজ ঐতিহাসিক বিপ্লব ও সংহতি দিবস। এই দিনটি আমাদের জন্য শুধু একটি তারিখ নয়, এটি জাতীয় ঐক্যের প্রতীক। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত বহুদলীয় গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা দেশের জনগণের কল্যাণে কাজ করে যেতে বদ্ধপরিকর।
আমরা বিশ্বাস করি, দেশের অগ্রগতি এবং মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে হলে আমাদের দলের নেতা-কর্মী এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে সংহতি ও ঐক্য বজায় রাখা অপরিহার্য। দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং আমাদের নেতা তারেক রহমানের দেখানো পথে আমরা গণতন্ত্রকে আরও সুসংহত করতে কাজ করব।
অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন আত্রাই উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. তসলিম উদ্দিন। তিনি বলেন, ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের চেতনা হলো জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল থাকা। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে জাতিকে এক পতাকাতলে এনেছিলেন। আমাদের লক্ষ্য হলো সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উজ্জীবিত হওয়া এবং জনগণের আস্থা ও ভালোবাসা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। আমরা আশা করি, সকলের অংশগ্রহণে একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।
এছাড়াও আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আত্রাই উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক মো. আব্দুল মান্নান সরদার, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবু বক্কর সিদ্দিক ও মো. কামরুল হাসান সাগর, উপজেলা জাতীয়তাবাদী যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মোঃ খোরশেদ আলম প্রমুখ। বক্তারা সকলেই জাতীয় সংহতি এবং দেশের গণতান্ত্রিক ধারাকে আরও শক্তিশালী করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।