আত্রাইয়ে খবিরুল ফাউন্ডেশনের প্রাথমিক ও জুনিয়র মেধা যাচাই অনুষ্ঠিত

নওগাঁর আত্রাইয়ে খবিরুল ইসলাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রাথমিক ও জুনিয়র মেধা যাচাই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল নয়টায় আত্রাই পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে মেধা যাচাইয়ের লক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ ও পুরস্কার বিতরণিতে প্রাথমিক ও জুনিয়র মিলে ৬ শত ১৫ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেয়। এমসিকিউ প্রশ্নের মাধ্যমে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষায় প্রাথমিক ও জুনিয়র উভয় ক্ষেত্রে আলাদাভাবে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে প্রথম পুরস্কার হিসাবে বাইসাইকেল দেওয়া হয়। এছাড়া ১০ জনকে বিশেষ প্ররস্কার এবং অংশগ্রহণকৃত সকলকে শান্তনা পুরস্কার দেওয়া হয়।
প্রধান অতিথি খবিরুল ইসলাম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও পাঁচুপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খবিরুল ইসলাম ফলাফল বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেন, আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত। তাই আত্রাইকে আধুনিক আত্রাই হিসাবে গড়ার লক্ষে এ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তিনি আশা করেন তাঁর এ উদ্যোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে সকল ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার অভ্যাস গড়ে উঠবে। ফলে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোনে আত্ম বিশ্বাসী হবে। তিনি শিক্ষার্থীদের এ জাতীয় কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে দক্ষ সচেতন নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠে আধুনিক বিশ্বের সাথে তাল মেশানোর আহবান জানান। এসময় তাঁর এ উদ্যোগ অব্যাহতভাবে এগিয়ে নিতে শিক্ষক-অভিভাবকদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি আরও বলেন, দেশের অন্যান্য উপজেলার তুলনায় আত্রাইয়ের সন্তানরা উচ্চ পর্যায়ে কম চাকুরী করেন উল্লেখ করে আগামীতে দেশ সেবার সুযোগ পেলে সংসদে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার উপর বেশি বেশি বরাদ্দ নিয়ে এলাকার শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার কথা তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে উপজেলা জামাতের আমীর আসাদুল্লা আল গালিব, নায়েবে আমীর ওসমান গনি, পাঁচুপুর ইউনিয়ন আমীর আবু শাহিন, প্রধান শিক্ষক আহসান হাবিব, কহিদুল ইসলাম, মোবারক আলী, মালেকা পারভিন, আব্দুর রহমান, সহকারী শিক্ষক আবু শাহিন, সোহেল রানা, আব্দুল আলিম, মশিউর রহমান, শিক্ষার্থী আবির বক্তব্য রাখেন। বক্তারা সুন্দর ও মহতী আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে আগামীতে এ উদ্যোগের উত্তোরত্তর সাফল্য কামনা করেন।