আত্রাইয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ পালিত

“দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি” এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে সারাদেশের ন্যায় নওগাঁর আত্রাইয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি আলোচনা সভা ও প্রাণিসম্পদ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ বুধবার (২৬ নভেম্বর ) সকাল সাড়ে ১০টায় উপজেলা পরিষদ মাঠে উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা: মো.আবু আনাছ এর সভাপতিত্বে ও প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ কর্মকর্তা ডা: মো.বেলাল হোসেনের সঞ্চারনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত) মো. নুরে আলম সিদ্দিক।
অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন,আত্রাই থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)মো.মুনসুর রহমান,
কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ তালুকদার, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোয়াজ্জেম হোসেন,যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এস এম নাসির উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও উপজেলা কমান্ডার আব্দুল মান্নান প্রামানিক,প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মকর্তা মো.পি এম কামরুজ্জামান,প্রশাসনিক কর্মকর্তা মো.মোয়াজ্জেম হোসেন, উপজেলার সফল উদ্দোক্তা মো.সলেমিন ও ডাঃ মির্জা মো.নাদিম হোসন প্রমূখ।
উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাণিসম্পদ সম্প্রচার এবং প্রদর্শনী প্রদর্শন করা হয়। এছাড়াও ২৭ নভেম্বর থেকে ০১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপজেলার বিভিন্ন স্থানে বিনামূল্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা প্রদান, কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ, ফ্রি ভেটেরিনারি মেডিক্যাল ক্যাম্প কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।