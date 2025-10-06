আত্রাইয়ে লোকালয়ে হুনমান উৎসুক জনতার ভীড়

নওগাঁর আত্রাইয়ে লোকালয়ে হুনমান। উৎসুক জনতার ভীড়। আজ সোমবার সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ হুনমানটিকে দেখা যায়।
প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গতকাল সোমবার সকালে উপজেলা পরিষদ চত্বরে একটি দলছুট হুনমান বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যায়। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে হুনমানটিকে দেখার জন্য উৎসুক জনতার ভীড় জমে।
পরে বেলা বাড়ার সাথে সাথে হুনমানটি পূর্ব এলাকার দিকে চলে যায়। এদিকে দীর্ঘদিন পর লোকালয়ে হুনমান দেখতে পেয়ে জনগণের মাঝে ব্যাপক কৌতুহলের সৃষ্টি হয়। হুনমানটি যে এলাকায় যাচ্ছে সেখানেই উৎসুক জনতার ভীড় জমছে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছে।
আত্রাই ইউএনও’র গাড়ি চালক আব্দুল মালেক বলেন, আমাদের এলাকায় দীর্ঘদিন পর এমন একটি হুনমান লোকালয়ে আসায় অনেকেই তাকে দেখতে আসছে। তাদের সাথে আমিও দেখতে এসেছি।
আত্রাই উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আবু আনাছ বলেন, এগুলো বন্যপ্রাণী, এক সাথে থাকতে থাকতে অনেক সময় দলছুট হয়ে লোকালয়ে চলে আসে। তবে আমাদের আত্রাইয়ে তাদের এমন বিচরণ নেই। অনুমান করা হচ্ছে এ হুনমানটি অন্য কোন এলাকা থেকে এসছে।