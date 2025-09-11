আনসার-ভিডিপি সদস্যদের জন্য ল্যাবএইড গ্রুপের স্বাস্থ্যসেবা : বিশেষ সুবিধা যুক্ত হলো

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী এবং ল্যাবএইড গ্রুপের মধ্যে একটি বিশেষ দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির ফলে আনসার ও ভিডিপি সদস্য এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ পাবেন।বৃহস্পতিবার ১১ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি’র ঢাকার খিলগাঁও সদর দপ্তরের অপস কনফারেন্স রুমে এই চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ চুক্তির সুফলতা ও ভিডিপি সংগঠনের সদস্যরা কেমন সুযোগ সুবিধা প্রাপ্ত হবেন এ সম্পর্কে নানা দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ মূলক বক্তব্য দেন বাহিনীর অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফিদা মাহমুদ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি। ল্যাবএইড গ্রুপের পক্ষে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাকিফ শামীম। এছাড়াও উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন। এই চুক্তির অধীনে সারা দেশের আনসার-ভিডিপি সদস্য, তাদের স্ত্রী, সন্তান ও বাবা-মা ল্যাবএইড গ্রুপের সকল শাখা থেকে বিশেষ ছাড়ে স্বাস্থ্যসেবা নিতে পারবেন। সুবিধাগুলো হল প্যাথলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি টেস্টে ২০% ছাড়, ল্যাবএইড গ্রুপের সকল শাখা ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে প্যাথলজি ও বায়োকেমিস্ট্রি টেস্টে বিশেষ ছাড় পাওয়া যাবে। বিশেষ টেস্টে ১০% ছাড়: সিটি স্ক্যান, এমআরআই, ইসিজি, আলট্রাসনো গ্রাম, ইকো এবং ইটিটি টেস্টে ১০% ছাড় পাবেন। আইপিডি ইন-পেশেন্ট ডিপার্টমেন্ট বেড চার্জ এবং বেড ক্যাটাগরিতে দৈনিক ৪০০ থেকে ১৮০০ টাকা পর্যন্ত ছাড় সুবিধা পাওয়া যাবে। এই চুক্তি কার্যকর করতে, আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তাদের পরিচয়পত্র অথবা যথাযথ কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়নপত্র দেখাতে হবে। এই চুক্তিকে বাহিনীর সদস্যদের এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর মাধ্যমে, আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা এখন আরও সহজে মানসম্মত চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবেন