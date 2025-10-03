আনোয়ারায় অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল শিশু ধর্ষক সেলিম

আনোয়ারায় শিশু ধর্ষণকারী সেলিমকে (৫০) অবশেষে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত ১ অক্টোবর বুধবার তাকে নিজ বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে তাকে গ্রেপ্তারে কয়েকবার অভিযান চালালেও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। গ্রেফতার সেলিমকে গতকাল জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ধর্ষণের শিকার শিশুকে পরীক্ষার জন্য চমেক হাসপাতালের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ( ওসিসি) পাঠানো হয়েছে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর বাড়ীতে একা পেয়ে ভুক্তভোগী শিশু (১১) কে ধর্ষণ করে সেলিম। সেলিমের বাড়ী সিলেট হলেও সে দীর্ঘদিন ধরে স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঐ এলাকায় বসবাস করে আসছে।
ভুক্তভোগীর মা জানান, সেলিম আমার ননদের স্বামী। আমাদের বাড়ীর একটু দুরে মোহাম্মদপুর কাজী ঘোনা এলাকায় তারা থাকে। প্রায় সময় গাড়ীর চার্জ দিতে আমাদের বাড়ীতে আসে সেলিম। ঘটনার দিন আমি চাকরিতে যাই আর আমার স্বামী গাড়ী নিয়ে বের হয়। আমার শাশুড়ি আমার ননদকে নিয়ে তার বাপের বাড়িতে যায়। এই সুযোগে সেলিম আমার মেয়েকে একা পেয়ে জোর করে ধর্ষণ করে। আমার মেয়ে চিৎকার করলে তার মুখ চেপে ধরে। এরপর ধর্ষণ করে কাউকে কিছু না বলার হুমকি দেয়। যাওয়ার সময় ভিকটিমকে ৫০ টাকার একটি নোট দিয়ে ঘটনাটি গোপন রাখতে বলে।
একদিন পর আমি ঘটনাটি জানার পর থানায় যোগাযোগ করলে পুলিশ আসামীকে ধরতে কয়েকবার অভিযান চালালেও তাকে ধরতে পারেনি। অবশেষে ১ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। সেলিমের এক আত্নীয় বিএনপি নেতা জসীম আমাকে টাকা দিয়ে সমঝোতার জন্য চাপ দিচ্ছে। আমি টাকা দিয়ে কী আমার মেয়ের ইজ্জত ফিরে পাব? আমার ছোট মেয়েটাকে কেন সর্বনাশ করল।আমি ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন বলেন, “ঘটনার বিষয়ে ভিকটিম আমাদেরকে সবকিছু জানানোর পর কয়েকবার অভিযান চালিয়ে অবশেষে ধর্ষক সেলিমকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। ভিকটিমকে চমেক হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে।