আনোয়ারায় অবসরপ্রাপ্ত গ্রাম পুলিশদের সংবর্ধনা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় অবসরপ্রাপ্ত গ্রাম পুলিশদের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপজেলার ১নং বৈরাগ, ৩নং রায়পুর, ৫নং বরুমচড়া, ৭নং আনোয়ারা সদর ও ১০নং হাইলধর ইউনিয়ন পরিষদের মোট ছয়জন অবসরপ্রাপ্ত গ্রাম পুলিশকে সংবর্ধনা জানানো হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার।
অনুষ্ঠানে বিদায়ী সদস্যদের হাতে অবসর ও মৃত্যুজনিত কারণে এককালীন অনুদানের চেক এবং উপহার তুলে দেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। এসময় বক্তারা বলেন, গ্রাম পুলিশরা স্থানীয় নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নীরবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাদের দীর্ঘদিনের নিষ্ঠা, দায়িত্বশীলতা ও সেবামূলক অবদান স্থানীয় জনগণের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।
উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অবসরপ্রাপ্ত গ্রাম পুলিশদের সম্মাননা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান কর্মরত সদস্যদেরও অনুপ্রাণিত করা হবে। বিদায়ী সদস্যদের সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা জানানো হয়।