আনোয়ারায় অবৈধ বালু উত্তোলনে মোবাইল কোর্টের জরিমানা ২ লাখ টাকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার বুরুমচড়া ইউনিয়নের রাবার ড্যাম এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে দুই লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ অনুযায়ী ১টি মামলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অপরাধে ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) তাহমিনা আক্তার বলেন, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় অবৈধ বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।