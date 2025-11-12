আনোয়ারায় ইউপি সদস্যদের গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

আনোয়ারা উপজেলায় ইউপি সদস্যদের গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আজ ১২ নভেম্বর প্রথম দিন ১১ ইউনিয়নের মধ্যে বৈরাগ,বারশত,বটতলী, রায়পুর ইউপি সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে বাংলাদেশ গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ ৩য় পর্যায় প্রকল্পের আওতায় ও আনোয়ারা উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
প্রশিক্ষণ দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) তাহমিনা আকতার ও উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) দীপক কুমার ত্রিপুরা।
অন্যান্য ইউনিয়নের সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) দীপক কুমার ত্রিপুরা বলেন,স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ইউপি সদস্যদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। মূলত, আদালতে মামলা জট কমাতে গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করতে সরকারের এই উদ্যোগ। আশা করি প্রশিক্ষণ শেষে ইউপি সদস্যরা নিজ নিজ এলাকায় তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করবেনা।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও ) তাহমিনা আকতার জানান, ইউপি সদস্যরা সরকার তাদের কতটুকু ক্ষমতা দিয়েছে, সালিসি তাদের কী কাজ তা অনেকে জানেননা। ফলে সারাদেশে এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।