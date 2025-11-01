আনোয়ারায় এনসিপির সমন্বয় সভায় ছাত্রলীগ নেতার উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সমন্বয় সভায় ছাত্রলীগের এক নেতার উপস্থিতিকে ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র সমালোচনা ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।
জানা গেছে, শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) বিকেলে আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির উদ্যোগে উপজেলা কালাবিবি দীঘির একটি কনভেনশন সেন্টারে এ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান সমন্বয়কারী লায়ন মোহাম্মদ উল্লাহ মাহমুদের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য ও বেসরকারি কারা পরিদর্শক জুবাইরুল আলম মানিক।
তবে পুরো সভার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠেন ছাত্রলীগ নেতা নোমান আহমদ। তাঁর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে এনসিপির ভেতরে যেমন ক্ষোভ দেখা দিয়েছে, তেমনি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও শুরু হয়েছে তীব্র সমালোচনার ঝড়।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিকল্প রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চাওয়া এনসিপির এমন পদক্ষেপ তাদের ভাবমূর্তিকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। পুরোনো বিতর্কিত মুখগুলোকে নিয়ে নতুন রাজনীতি গড়ার চেষ্টা বাস্তবতা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে বলেও মন্তব্য করেছেন অনেকে।
ওই ছাত্রলীগ নেতা নোমান আহমদ সম্প্রতি ফেসবুকে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং উপজেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান গণি রাসেলের পোস্ট শেয়ার করেছেন।
এ বিষয়ে আনোয়ারা উপজেলা এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন,
“২৪’র গণঅভ্যুত্থানের আগে যারা আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তারা এনসিপিতে যোগ দিতে পারবেন না। ফ্যাসিবাদী রাজনীতির প্রতিনিধিদের দলে স্থান দেওয়া আমাদের বিকল্প রাজনীতির আদর্শের পরিপন্থি।”
তবে উপজেলা এনসিপির প্রধান সমন্বয়কারী লায়ন মোহাম্মদ উল্লাহ মাহমুদ বলেন,
“সভায় ছাত্রলীগের কোনো নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন না। বিষয়টি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে।