আনোয়ারায় কার মাইক্রো শ্রমিক সমবায় সমিতির নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলা-য় আনোয়ারা কার মাইক্রো শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেডের নির্বাচন উপলক্ষে তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) সকালে নির্বাচন কমিটির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই তফসিল ঘোষণা করা হয়।
নির্বাচন কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ ওমর ফারুক চৌধুরী জানান, সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে নির্বাচনের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, একটি স্বচ্ছ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, জমা ও যাচাই–বাছাইসহ সংশ্লিষ্ট সময়সূচি তফসিলে উল্লেখ থাকবে।
সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মো. দিদারুল আলম বলেন, আগামী ২৮ মার্চ শনিবার আনোয়ারা কার মাইক্রো শ্রমিক সমবায় সমিতি লিমিটেডের নির্বাচন সুষ্ঠু, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও উৎসবমুখর পরিবেশে আয়োজন করা হবে। তিনি সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করে বলেন, এই নির্বাচন সমিতির নেতৃত্ব নির্বাচনের পাশাপাশি সংগঠনের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা নির্ধারণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সমিতি সূত্রে জানা গেছে, নির্বাচনে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে নির্বাচনী প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। নির্বাচন ঘিরে সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা বিরাজ করছে।