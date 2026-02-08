আনোয়ারায় কৃষক দলের উদ্যোগে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আলহাজ্ব সরওয়ার জামাল নিজামের পক্ষে গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) বিকেল চারটার দিকে উপজেলার ৫ নম্বর বরুমচড়া ইউনিয়নে এ গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করা হয়। ইউনিয়ন কৃষক দলের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে দলীয় নেতা–কর্মীরা বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন এবং ভোটারদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক সালাউদ্দিন সুমন, উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, বরুমচড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিচ, সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাফর, জসিম উদ্দিন, জামাল উদ্দিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
নেতারা বলেন, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরিবেশ নিশ্চিত হলে ধানের শীষ প্রতীকের বিজয় নিশ্চিত হবে বলে তারা আশাবাদী। গণসংযোগে স্থানীয় সমর্থকদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।