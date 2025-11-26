আনোয়ারায় কৃষক দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

আনোয়ারা উপজেলার ১১টি ইউনিয়নে হতদরিদ্র কৃষকদের ধান-কাটা কর্মসূচী সফল করার লক্ষ্যে আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল মঙ্গলবার(২৫ নভেম্বর) চাতরী চৌমুহনী একটি রেস্টুরেন্ট উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক ও দক্ষিণ জেলা যুগ্ম আহবায়ক সালাউদ্দিন সুমনের সভাপতিত্বে সদস্য সচিব নাজিম উদ্দীন খান ওযুগ্ন আহবায়ক আনোয়ার হোসেন এর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মহসীন চৌধুরী রানা,প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মীর জাকির আহমেদ,বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক পটিয়া উপজেলার আহবায়ক মাহবুবুল আলম পারভেজ, আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন চৌধুরী, নুরুল ইসলাম মেম্বার, জাহাঙ্গীর ।
এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, মহিউদ্দিন, পারভেজ ,আবুল মনসুর,বৈরাগ ইউনিয়ন কৃষকদল নেতা আবু জাহের, জসিম কন্ট্রাক্টর, বারশত ইউনিয়ন কৃষক দলের সদস্য সচিব জাহিদ,বরুমছড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের
সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন, বারখাইন ইউনিয়ন কৃষক দলের আহ্বায়ক মোক্তার সওদাগর, সদস্য সচিব জামাল সও,সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মারুফ হোসেন,চাতরী ইউনিয়ন কৃষক দলের নেতা আহমদ হোসেন, শাহেদ নূর, কাশেম, হাইলধর ইউনিয়ন কৃষক দলের নেতা কলিম উদ্দিন স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। এর আগে বটতলী ইউনিয় কৃষক দলের ১১জন বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান।