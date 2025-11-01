আনোয়ারায় কৃষক দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর রাষ্ট্রগঠন প্রক্রিয়ায় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কৃষক দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গতকাল শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) রাতে উপজেলার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক সালাউদ্দিন সুমন।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক ও জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি মহসীন চৌধুরী রানা। প্রধান বক্তা ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মীর জাকির আহমেদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আনোয়ারা উপজেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব নাজিম উদ্দীন খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক আনোয়ার হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক জসিম উদ্দিন চৌধুরী ও নুরুল ইসলাম মেম্বার, বাঁশখালী উপজেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ ছরওয়ার হোছাইন।
এ ছাড়া সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, পারভেজ, আবুল মনসুর, বরুমছড়া ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি মোহাম্মদ ইদ্রিস, সাধারণ সম্পাদক শাহাবুদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ জাফর, বরুমছড়া ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাবেক সভাপতি আব্দুর রহিম, বৈরাগ ইউনিয়ন কৃষক দল নেতা আবু জাহের, জসিম কন্ট্রাক্টর, বারখাইন ইউনিয়ন কৃষক দলের আহ্বায়ক মোক্তার সওদাগর ও সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মারুফ হোসেনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
সভায় বক্তারা বলেন, তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের কৃষক সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। কৃষক দলের প্রতিটি নেতা-কর্মীকে তৃণমূল পর্যায়ে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করে কৃষকের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।