আনোয়ারায় খালেদা জিয়ার জন্মদিনে দোয়া মাহফিল

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) চেয়ারপার্সন, তিনবারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী ও আপোষহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ৮১তম জন্মদিন উপলক্ষে দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে আনোয়ারা উপজেলা বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এ মাহফিলে দেশনেত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়। পাশাপাশি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে শহীদগণ, ১৯৯০ সালের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের আত্মার মাগফিরাত ও আহতদের আশু সুস্থতা কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব জননেতা লায়ন হেলাল উদ্দিন।
এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য মাষ্টার রফিক, সরওয়ার হোসেন মাসুদ, জাগির আহমেদ, দিল মোহাম্মদ মঞ্জু, এম. মনসুর উদ্দিন, উপজেলা আহবায়ক কমিটির সদস্য মোজাম্মেল হক, জামাল উদ্দিন আনসারী, মোহাম্মদ কাশেম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, রফিক ডিলার, মোস্তাক আহমেদ, মঈনুল আলম ছোটন, ফরিদুল আলম মিল্টন, আবদুল হক, মোহররম আলী, ইউচুপ মাস্টার, আবু বক্কর, মোহাম্মদ আকতার, মোহাম্মদ সাদেক, মোহাম্মদ ইদ্রিস, নুরুল ইসলাম, আবু সালেহ, মামুন খান, বিএনপি নেতা নুরুল হুদা, নেছার উদ্দিন, মোহাম্মদ নাছির, দিদার, টিপু চৌধুরী, মোজ্জামেল, মোহাম্মদ ফেরদৌস, ইলিয়াস, তারেক মেম্বার, মনসুর মেম্বার, মিজান প্রমুখ।
এছাড়া উপজেলা যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, জাসাস, ছাত্রদল, কৃষক দল, শ্রমিক দলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শতাধিক নেতা-কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
দোয়া মাহফিলে বক্তারা বলেন, “দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামের প্রতীক। তাঁর সুস্থতা আজ গণতন্ত্রকামী মানুষের প্রত্যাশা।”