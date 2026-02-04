আনোয়ারায় ‘গণভোটে হ্যাঁ’ প্রচার কার্যালয়ের উদ্বোধন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার চাতুরী চৌমুহনী বাজারের প্রাণকেন্দ্রে ‘গণভোটে হ্যাঁ’ প্রচার কার্যালয়ের উদ্বোধন করা হয়েছে। বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাত আনুমানিক আটটার দিকে কার্যালয়টির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারা উপজেলার জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)–এর যুগ্ম সমন্বয়কারী মুহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন আনোয়ারা উপজেলা যুবশক্তির সংগঠক জি এম রিয়াজ উদ্দিন।
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিভাগীয় বেসরকারি কারা পরিদর্শক ও ‘গণভোটে হ্যাঁ’ (আনোয়ারা–কর্ণফুলী)–এর প্রধান অ্যাম্বাসেডর এবং এনসিপির কেন্দ্রীয় অন্যতম সদস্য জোবাইরুল আলম মানিক।
প্রধান বক্তা ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি ও জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল নাছির শাহ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এনসিপি চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার সদস্য ইরফান মাহমুদ, জহির উদ্দিন চৌধুরী হিমেল (সদস্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ), শাহেদুল ইসলাম (সমন্বয়ক, চট্টগ্রাম বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) এবং এ কে এম মোরশেদুল আলম (সদস্য, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা, এনসিপি)।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন তানভীর হোসেন, আরিফুল ইসলাম, আহমদ নূর, সাজ্জাদ হোসেন, বোরহান ও রাসেলসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা।
অনুষ্ঠান শেষে আনোয়ারা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা নূরুল করিম শিহাব মোনাজাত পরিচালনার মাধ্যমে কর্মসূচির সমাপ্তি ঘোষণা