আনোয়ারায় গৃহবধূর আত্মহত্যা

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার চাতুরী ইউনিয়নের কেয়াগড় গ্রামে এক গৃহবধূর আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আজ রোববার (২৬ অক্টোবর) গভীর রাতে রাত ৩টা থেকে ৩টা ৩০ মিনিটের মধ্যে নিজ বসতঘরে শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন পাপিয়া দাশ (৩৭)।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত পাপিয়া দাশের স্বামী পলাশ দত্ত পেশায় একজন গার্মেন্টস কর্মী। তিনি দীর্ঘদিন ধরে পরিবারের অজান্তে দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং বর্তমানে বৈরাগ ইউনিয়নের সেন্টারে ভাড়া বাসায় দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করছেন। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। ধারণা করা হচ্ছে, ওই পারিবারিক বিরোধের জেরেই আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। নিহতের দুইটি ছোট মেয়ে রয়েছে।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, “ঘটনার বিষয়ে স্থানীয়রা খবর দিলে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, পারিবারিক সমস্যার কারণেই এটি আত্মহত্যার ঘটনা হতে পারে।”