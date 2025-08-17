আনোয়ারায় চলন্ত সিএনজিতে আগুন, অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন যাত্রীরা 

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় একটি সিএনজি চালিত অটোরিকশায় চলন্ত অবস্থায় হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তবে দ্রুত যাত্রীরা নেমে যাওয়ায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে।
আজ রবিবার সকাল ১০টার দিকে এসপি অফিসের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
প্রত্যক্ষদর্শী মোহাম্মদ রুকন জানান, চাতরী চৌমুহনী বাজার থেকে সিএনজি যাত্রী নিয়ে আনোয়ারায় প্রবেশ করে। এসপি অফিসের সামনে পৌঁছালে হঠাৎ বিকট শব্দে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীরা নেমে যায়। খবর পেয়ে পাশের ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন।
জানা গেছে, সিএনজিটি বরকল বাজারের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তবে অগ্নিকাণ্ডে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।