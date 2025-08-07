বৃহস্পতিবার, ০৭ অগাস্ট ২০২৫, ০৮:৫৪ অপরাহ্ন
শিরোনামঃ
সালথায় ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি আটক আনোয়ারায় চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি র‌্যাবের হাতে গ্রেফতার পাইকগাছায় জাফর আউলিয়া ফাজিল ডিগ্রী মাদ্রাসার নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন বাসসের চেয়ারম‍্যান মুন্সিগঞ্জে বিদেশি পিস্তল গুলিসহ একজন গ্রেপ্তার মুন্সিগঞ্জে গাড়ির ধাক্কায় দেয়াল ধসে দুই শিক্ষার্থী গুরতর আহত: রাস্তা বন্ধ করে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ সিরাজগঞ্জ ফুলকোচা কলেজের এডহক কমিটির পরিচিতি সভা ও জুলাই আগষ্ট শহীদদের স্মরণে বৃক্ষ রোপণ ‎দুর্গাপুর উপজেলা পরিদর্শন করলেন জেলা প্রশাসক আফিয়া আখতার ফুলবাড়ীয়ায় তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ রাঙামাটির জুড়াছড়ি বগাখালী সীমান্ত থেকে আধার কার্ডসহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি মাদকের প্রতিবাদ করায় স্ত্রীকে হত্যা, উত্তাল শ্রীপুর, বাড়িতে আগুন বিসিবির ইয়াং টাইগার চ্যালেঞ্জ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেট দলকে প্রেসক্লাবের সভাপতি খান হাসানের নেতৃত্বে সম্বর্ধনা লালমোহনে অপরাধ প্রবণতা রোধের লক্ষ্যে ওপেন হাউজ ডে শাহজালালে সোয়া ৮ কেজি সোনা জব্দ, আটক চোরাকারবারি আরপিও সংশোধন নিয়ে বৈঠক আজ ট্রাম্প-মোদি বন্ধুত্ব অতীত, শুল্ক বর্তমান গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত হলে ফ্যাসিবাদ ফিরবে না : তারেক রহমান মাদ্রাসার পঞ্চম শ্রেণিতে ফের চালু হচ্ছে বৃত্তি পরীক্ষা জেলা পরিষদ সদস্য হাবীব আজমের মানবিক উদ্যোগ সাতক্ষীরায় জুলাই শহীদ পরিবার ও যোদ্ধাদের নিয়ে আলোচনা সভা, সম্মাননা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নান্দাইলে সাবেক সংসদ সদস্য বীরমুক্তিযোদ্ধা খুররম খান চৌধুরীর ৪র্থ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সভা অনুষ্ঠিত স্রোতের কারনে চন্দ্রঘোনা- রাইখালী নৌ রুটে ফেরি চলাচল বন্ধ টাঙ্গাইলে পিকআপ-মোটরসাইকেল সংঘর্ষে নিহত ৩ সাগরিকা-মুনকির গোলে লাওসকে হারাল বাংলাদেশ সচিবালয় ও যমুনা এলাকায় গণজমায়েত নিষিদ্ধ মাথার ত্বকের সমস্যা দূর করার ঘরোয়া উপায় ডায়াবেটিস থেকে ত্বকের সমস্যা টঙ্গীতে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, শিশুর পর দগ্ধ মা-বাবারও মৃত্যু আটাবে প্রশাসক নিয়োগ কেন অবৈধ নয়, জানতে চেয়ে রুল পঞ্চগড়ে ছাত্রদলের কর্মীকে ছুরিকাঘাতে হত্যা
/ চট্টগ্রাম

আনোয়ারায় চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি র‌্যাবের হাতে গ্রেফতার

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
বৃহস্পতিবার, ৭ আগস্ট, ২০২৫, ৮:৪৪ অপরাহ্ন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. রাসেল (৩৬) কে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৭। বুধবার বিকেলে র‌্যাব-৭ এর একটি আভিযানিক দল চট্টগ্রাম মহানগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার বালুচড়া কুলাগাঁও এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত রাসেল আনোয়ারা উপজেলার পূর্ব কন্যারা এলাকার মৃত আবু নাছের কন্ট্রাক্টরের ছেলে।

র‌্যাব-৭ সূত্রে জানা গেছে, নিহত মো. মানিক আনোয়ারা উপজেলার ভিংরোল এলাকার বাসিন্দা। তার সঙ্গে আসামি রাসেল ও সেলিমের পূর্ব থেকেই পাওনা টাকা সংক্রান্ত বিরোধ চলছিল। এই বিরোধের জের ধরেই গত ১৭ মার্চ রাসেল কৌশলে মানিককে পাওনা টাকা পরিশোধের আশ্বাস দিয়ে আনোয়ারার পরৈকোড়া এলাকায় নিয়ে যায়। সেখানে রাসেল ও তার সহযোগীদের সঙ্গে মানিকের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে রাসেল ও তার সহযোগীরা দেশীয় আগ্নেয়াস্ত্র, কিরিচ, চাপাতি, রামদা ও লোহার রড় দিয়ে মানিককে নির্মমভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে গুরুতর
রক্তাক্ত জখম করে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। মানিকের আত্মচিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এসে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে আনোয়ারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ মার্চ মানিক মৃত্যুবরণ করেন।

এ ঘটনায় নিহত মানিকের বড় ভাই মোহাম্মদ বাবু প্রকাশ বাবুল বাদী হয়ে আনোয়ারা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলায় ২ জনকে এজাহারনামীয় এবং অজ্ঞাতপরিচয় আরও ২/৩ জনকে আসামি করা হয়। যার মামলা নম্বর-২২, তারিখ ১৮/০৩/২০২৫, ধারা ৩০২/৩৪ পেনাল কোড ১৮৬০।

বিষয়টি নিশ্চিত করে র‌্যাব-৭ এর সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো.রাসেলকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত রাসেলকে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আনোয়ারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।


এই বিভাগের আরো খবর
ফুলবাড়ীয়ায় তালপাতার কুটির শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ
রাঙামাটির জুড়াছড়ি বগাখালী সীমান্ত থেকে আধার কার্ডসহ এক ভারতীয় নাগরিককে আটক করেছে বিজিবি
স্বপ্ন দেখে দেশের হয়ে খেলার: মেসির মতো খেলতে স্বপ্নে বিভোর মতলবের ক্ষুদে ফুটবলার সোহান
ফেনী পানি উন্নয়ন বোর্ডে দুদকের অভিযান
এক সপ্তাহের ব্যবধানে প্রবাসী দুই ভাইয়ের মৃত্যু, মরদেহ আনতে সরকারের সহযোগিতা কামনা
কাপ্তাইয়ে জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে ৩৬ জুলাই ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে গণমিছিল অনুষ্ঠিত

ঢাকা প্রতিদিন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মনজুরুল বারী নয়ন

Slot Online Terpercaya Nomor 1 di Indonesia

Situs slot online gacor terpercaya adalah destinasi mewah bagi pecinta slot gacor. game slot slot gacor adalah tempat yang cocok untuk pecinta slot. Bermain di slot deposit dana adalah jaminan kegembiraan dalam perjudian slot.

Cara Memilih Permainan Slot Gacor

Pilih game rtp live slot dengan rtp (return to player) yang tinggi untuk peluang menang yang lebih baik. Isi dompet anda dengan bonus dan promosi yang menarik, tersedia setiap hari di situs slot gacor . Dengan hadirnya agen slot online terpercaya, bermain slot gacor dengan fitur gratis menjadi lebih mengasyikkan dan menguntungkan. Jangan ragu lagi, segera daftar dan mainkan game slot di slot gacor hari ini Kami menawarkan peluang bermain game slot gacor malam ini terbaik daftar dan raih kemenangan besar bersama kami.

Daftar slot online nggak main-main dalam menyediakan pilihan permainan. Ada ratusan slot dengan tema yang beragam. Dari yang klasik sampe yang paling modern, semuanya ada!
সম্পাদক কর্তৃক ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ থেকে প্রকাশিত ও বিসমিল্লাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস ২১৯, ফকিরাপুল, মতিঝিল বাণিজ্যক এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। বার্তা, সম্পাদকীয় ও বাণিজ্যিক কার্যালয় : ১২৮/৪ পূর্ব তেজতুরী বাজার (৪র্থ তলা), কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ। ফোন : 02-55012527, 02-55012528, বার্তা কক্ষ : +8801972-114255, বিজ্ঞাপন : +8801717-703590,  ই-মেইল : dhakaprotidin13@gmail.com
ঢাকা প্রতিদিন © ২০২৫
Designer By : Dhaka Protidin