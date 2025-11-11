আনোয়ারায় চাতরি চৌমহনী বাজারে ময়লা-আবর্জনা অপসারণে প্রশাসনের উদ্যোগ

আনোয়ারা উপজেলার অতি ব্যস্ততম চাতরি চৌমহনী বাজারে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ময়লা-আবর্জনার স্তুপ অপসারণে উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন। আজ মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে নেতৃত্ব দেন আনোয়ারা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) সোহানুর রহমান সোহাগ ও আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন।
অভিযানে সহযোগিতা করেন কেইপিজেড কর্তৃপক্ষ, সড়ক ও জনপথ বিভাগ (সওজ) এবং স্থানীয় ব্যবসায়ী সমিতি। এ সময় বাজার এলাকার সড়কের পাশ থেকে ময়লা-আবর্জনা সরিয়ে পরিষ্কার করা হয়। পাশাপাশি অবৈধভাবে দখল করা দোকান ও গাড়ি পার্কিং অপসারণ করা হয় এবং ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়।
এতে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা থানা পুলিশের সকল সদস্য, স্থানীয় রাজনীতিবিদসহ এলাকার অসংখ্য সাধারণ মানুষ। আনোয়ারা সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) সোহানুর রহমান সোহাগ বলেন,
“প্রতিদিন এই এলাকায় যানজট সৃষ্টি হয়, চারপাশে ছড়িয়ে থাকে ময়লা-আবর্জনা। এতে সাধারণ মানুষের চলাচলে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয়। সেই কারণেই আজকের এই পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।”
অন্যদিকে, আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মনির হোসেন বলেন, “অভিযানের পরও যদি কেউ অবৈধভাবে দোকান বসায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। শুধু আজ নয়, আমাদের এই অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে।”