আনোয়ারায় চুরি মামলায় দুইজন গ্রেফতার, স্বর্ণালংকার ও নগদ টাকা উদ্ধার

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চুরি মামলার ঘটনায় দুইজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।
পুলিশ জানায়, সিসি ক্যামেরার ফুটেজের সহায়তায় তাদের শনাক্ত করা হয়। এসময় আসামিদের হেফাজত থেকে চোরাইকৃত ৩ ভরি ৫ আনা স্বর্ণালংকার ও নগদ ২০ হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন— মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বাবুল (৪১) ও মো. শওকত হোসেন (৩১), দুজনই আনোয়ারা উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের বাসিন্দা।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, মামলা নং ০৭(৯)২৫, ধারা ৪৫৪/৩৮০ দণ্ডবিধি অনুযায়ী তাদের গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। পরে আদালতে সোপর্দ করা হয় এবং উদ্ধারকৃত আলামতের বিষয়ে আদালতে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে।