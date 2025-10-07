আনোয়ারায় ছাত্রদলের উদ্যোগে শহীদ আবরারের জন্য দোয়া মাহফিল

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার শাহ মোহছেন আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের উদ্যোগে শহীদ আবরার ফাহাদের আত্মার মাগফিরাত কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এ দোয়া মাহফিলে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। কেন্দ্র ঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে আয়োজিত এ মাহফিলে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের দুঃশাসনে বর্বর সন্ত্রাসী সংগঠন ছাত্রলীগের নির্যাতনে শহীদ হওয়া বুয়েটের তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের মেধাবী ও দেশপ্রেমিক শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ আজও দেশের মানুষের হৃদয়ে বেঁচে আছেন।
দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন শাহ মোহছেন আউলিয়া ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি মো. তারেক, সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন রাকিব, যুগ্ম সম্পাদক মো. রিদুয়ান, আরাফাত, জাকারিয়া, জাহিদ, সাকিব, তানভীরসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানে আবরার ফাহাদের রুহের মাগফিরাত ও দেশের শান্তি, ন্যায়বিচার এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য দোয়া করা হয়।