আনোয়ারায় ছাত্রদলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান কর্তৃক ঘোষিত রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের রূপরেখার ৩১-দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ডুমুরিয়া রুদুরায় ছাত্রদলের উদ্যোগে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
গত শনিবার সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আনোয়ারা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি মোঃ এজাজুল ইসলাম। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক মোঃ রাশেদ আহমেদ।
সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ সাঈদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ রহিম, মোঃ নুরুল হোসেন, মোঃ রায়হান, মিজান, গিয়াসু, মোস্তাকিম, এখলাস ও নয়ন।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সহ-সভাপতি সামিন ইজাজ জিহান, বরমা ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোঃ সাকিব, সহ-সভাপতি জুনায়েদ অপি, জুলাই যোদ্ধা ওমর, জয়নাল, ছাত্রনেতা রিমন, কাইয়ুম, রিয়াজ, দিদার, মোবারক, সাকিব, সিফাত, ফয়সাল, জুয়েল, সাইমন, নাইম ও সাগরসহ আরও অনেকে।
সভায় নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ঘোষিত ৩১-দফা কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।