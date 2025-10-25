আনোয়ারায় জামায়াতে ইসলামী’র নির্বাচনী উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পশ্চিম বৈরাগ হুন্দ্বীপ পাড়া কর্তৃক এক নির্বাচনী উঠান বৈঠক ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার (২৪ অক্টোবর) এসারের নামাজের পর আবুসামা মার্কেটের সামনে এই বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা কর্ণফুলী) আসনের জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী জননেতা অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান চৌধুরী।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আনোয়ারা উপজেলা শাখার সহকারী সেক্রেটারি নাছির উদ্দীন শাহ, চট্টগ্রাম মহানগরীর শোলকবহর শাখার কর্মপরিষদ সদস্য হাফেজ মিনহাজুল করিম শাহীন, আনোয়ারা উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর অফিস সম্পাদক হাফেজ মিজানুল করিম শিহাব, ইউনিয়ন সভাপতি আনিসুল ইসলাম এবং ইউনিয়ন সেক্রেটারি সালাউদ্দীন সরওয়ার।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম জেলা পশ্চিম শাখার শিশুকল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম। সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাবেক ব্যাংকার নওয়াব আলী।
এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন ফুরুক আহমেদ, মোহাম্মদ কাশেম ও আহমদ কবির। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী অফিস সম্পাদক মাওলানা ফোরকান সিকদার। বক্তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংগঠনের সার্বিক প্রস্তুতি, নেতাকর্মীদের ভূমিকা ও করণীয়, সাংগঠনিক কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি, তৃণমূল পর্যায়ে যোগাযোগ জোরদার করা, ভোটারদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন এবং জনগণের ভোটাধিকার সুনিশ্চিত করার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা বলেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায় সবার ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা প্রয়োজন, কারণ একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনই দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ভিত্তি স্থাপন করবে।