আনোয়ারায় ধর্ষণ মামলার আসামি আটক

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ধর্ষণ মামলার এক আসামিকে আটক করেছে র্যাব-৭ । আটক ব্যক্তির নাম কাশেদ (২৫) বোয়ালিয়া গ্রামের নুর মোহাম্মদ ছেলে । পতেঙ্গা র্যাব-৭ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব-৭ একটি টিম মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পতেঙ্গা থানা এলাকার ১৪ নম্বর বালুর টাল ইনকট্রেড লিমিটেডের সামনে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। পরে তাকে আনোয়ারা থানায় হস্তান্তর করা হয়।
আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন জানান, “র্যাব-৭ একটি টিম পতেঙ্গা থানা এলাকা থেকে ধর্ষণ মামলার আসামিকে আটক করে আমাদের কাছে বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমরা তাকে আগামীকাল আদালতে প্রেরণ করবো।”