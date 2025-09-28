আনোয়ারায় নির্মাণাধীন খাদ্য গুদাম পরিদর্শনে উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় নির্মাণাধীন ৫০০ মেট্রিকটন ধারণক্ষম খাদ্য গুদাম পরিদর্শন করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার।রবিবার (২৮ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টায় এ সময় তিনি আনোয়ারা সদরে প্রকল্পস্থল ঘুরে দেখেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং কয়েকজন সরকারি কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।
তবে স্থানীয় মহল ও সাংবাদিকদের মধ্যে এই পরিদর্শনকে ঘিরে প্রশ্ন ও গুঞ্জন দেখা দিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, সফরটি বেশ গোপনীয়ভাবে সম্পন্ন করা হয়—কেবল হাতে গোনা কয়েকজনকে তথ্য দেওয়া হয়, অধিকাংশ স্থানীয় সাংবাদিক জানতেন না। ফলে সংবাদমাধ্যমে স্বচ্ছ চিত্র প্রকাশের সুযোগ হয়নি।
স্থানীয়রা উল্লেখ করেন, আনোয়ারা খাদ্য গুদাম নিয়ে ইতিমধ্যেই অনিয়ম, দুর্নীতি ও ত্রুটির অভিযোগ রয়েছে। সাংবাদিকদের উপস্থিতি সীমিত রাখায় এসব বিষয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগ হয়নি। এতে জনগণের মনে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়েছে যে, গুদামের অনিয়ম আড়াল করতেই সফরটি চুপি চুপি সম্পন্ন করা হয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, সরকারি পরিদর্শন কার্যক্রম জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও স্বচ্ছভাবে হওয়া উচিত। সাংবাদিক ও স্থানীয় জনসাধারণকে এড়িয়ে চললে প্রশ্ন থেকেই যায়—আসলে কী আড়াল করা হলো আনোয়ারা খাদ্য গুদামে