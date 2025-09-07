আনোয়ারায় পল্লী বিদ্যুতের কর্মবিরতি শুরু, ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মচারীরা বিভিন্ন দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজ রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) থেকে কর্মবিরতি পালন শুরু করেছে। এতে প্রায় ১০০ জন কর্মচারী কর্মবিরতিতে অংশ নিয়েছেন।
কর্মচারীরা জানিয়েছেন, তাদের দাবি মেনে নেওয়া না হলে এ আন্দোলন দীর্ঘদিন চলতে পারে। তারা বলেন, “আমাদের ন্যায্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।”
অন্যদিকে হঠাৎ কর্মবিরতি পালনের কারণে ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ গ্রাহকরা। বিদ্যুতের সংযোগ, মেরামত ও অন্যান্য সেবামূলক কাজে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ফলে গ্রামীণ অঞ্চলের মানুষকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।
স্থানীয়রা দ্রুত সমস্যার সমাধান এবং বিদ্যুৎ সেবা স্বাভাবিক করার জন্য কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।