আনোয়ারায় পারকি সৈকত ও পর্যটন কমপ্লেক্সে উপদেষ্টার পরিদর্শন

আনোয়ারা (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
বুধবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৫, ১০:১০ অপরাহ্ন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা পারকি সমুদ্র সৈকত ও নির্মাণাধীন পারকি পর্যটন কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেছেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ বুধবার (২৭ আগস্ট) সকাল ১০টার দিকে তিনি সৈকত এলাকায় পৌঁছান।

পরিদর্শনকালে তিনি প্রথমে পারকি বিচ ও আশপাশের সরকারি পর্যটন কমপ্লেক্স এলাকায় চলমান উন্নয়ন কার্যক্রম, রাস্তা-ঘাট সংস্কার কাজ এবং সৈকতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা ঘুরে দেখেন। এরপর তিনি নির্মাণাধীন পর্যটন কমপ্লেক্সে গিয়ে কাজের অগ্রগতি ও সম্ভাব্য পর্যটন সুবিধাদি প্রবর্তন নিয়ে মতবিনিময় করেন।

পরিদর্শন শেষে শেখ বশিরউদ্দীন সাংবাদিকদের বলেন, আমরা কাজের মান দেখেছি। কিছু জায়গায় সমস্যা থাকলেও সেগুলো সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি বাংলো প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এখানে যদি আমাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নিয়মিত থাকেন, তাহলে কাজের গতি আরও বাড়বে।

তিনি আরও বলেন, পারকি সমুদ্র সৈকত ঘুরে দেখেছি। ঝাউ গাছগুলো উপড়ে যাচ্ছেএগুলো আমরা নোট করেছি এবং এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

নির্মাণাধীন পারকি পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ আগামী ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে কাজের গতি মন্থর। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে দ্রুততার সঙ্গে কাজ শেষ করার নির্দেশনা দেন উপদেষ্টা।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আক্তার, সহকারী কমিশনার ( ভূমি) দীপক ত্রিপুরাসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা। সকাল ১২টার দিকে পরিদর্শন শেষে উপদেষ্টা শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন।


