আনোয়ারায় পুলিশের অভিযানে শত লিটার মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জামসহ আটক ২

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় গভীর রাতে আনোয়ারা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে শত লিটার মদ ও মদ তৈরির সরঞ্জামসহ দুই যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
আজ রবিবার (১০ আগস্ট) রাত আনুমানিক ১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ মনির হোসেন।এ সময় সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) মো. সোহানুর রহমান সোহাগ উপস্থিত ছিলেন।
আটককৃতরা হলেন ২নম্বর বারশত ইউনিয়নের দক্ষিন বারশত গ্রামের মো. জামাল (২৮) ও. মো. পারভেজ (২৫)৷পুলিশের তথ্যমতে, অভিযানে প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ লিটার মদ এবং মদ তৈরির জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়েছে।এ বিষয়ে আনোয়ারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মনির হোসেন বলেন,”গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আমরা এই অভিযান পরিচালনা করি। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে যে তারা দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মদ তৈরি ও বিক্রির সঙ্গে জড়িত। তাদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হচ্ছে। এ ধরনের অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।”
এ ঘটনায় স্থানীয় এলাকাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরেছে এবং স্থানীয়রা প্রশাসনের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।