আনোয়ারায় প্রভাবশালীদের ড্রেন দখলে জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার মোহাম্মদপুর গ্রামে প্রভাবশালীদের ড্রেন আটকে দেওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে জলাবদ্ধতা ও জনদুর্ভোগ। ড্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ময়লা-আবর্জনা এখন জমছে রাস্তায় ও পুকুরে। এতে প্রায় ২৫টি পরিবারের স্বাভাবিক চলাচল, গোসল, শৌচাগার ব্যবহারসহ নিত্যকার কাজকর্মে চরম ভোগান্তি দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি এলাকায় ছড়াচ্ছে চর্মরোগ ও পানিবাহিত রোগের আশঙ্কা।
এ ঘটনায় এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে প্রবাসী গিয়াস উদ্দিন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন। অভিযোগে স্থানীয় বদুজ্জামানের পুত্র নুরুল আলম ও বাচা মিয়ার পুত্র এয়ার মোহাম্মদকে অভিযুক্ত করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইউএনও তাহমিনা আকতার বিষয়টি তদন্তের জন্য স্যানিটারি ইন্সপেক্টরকে দায়িত্ব দিয়েছেন।
অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্তদের একজন শতবর্ষের পুরনো পানি চলাচলের ড্রেন ভরাট করে ফেলায় অপরজনের ডেইরি খামারের বর্জ্যের পানি রাস্তায় জমে থেকে পুকুরে গিয়ে পড়ছে। এতে স্থানীয়রা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন। এলাকাবাসী একাধিকবার স্থানীয়ভাবে সমাধানের চেষ্টা করলেও প্রভাবশালীদের বাধার কারণে তা সম্ভব হয়নি।
অভিযোগকারী গিয়াস উদ্দিনের ভাতিজা সরোয়ার উদ্দিন বলেন, “আমাদের পূর্বপুরুষদের আমল থেকে এই নালা দিয়ে পানি চলাচল করত। এখন প্রভাবশালীরা দখল করে রাখায় পানি চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। খামারের বর্জ্যের পানি রাস্তায় জমে মানুষ নামাজে যেতে হয় ময়লা পানির ভেতর দিয়ে।”
এ বিষয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তাহমিনা আকতার বলেন,
“বিষয়টি দেখার জন্য স্থানীয় ইউপি সদস্যকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”