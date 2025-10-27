আনোয়ারায় ফার্মাসিউটিক্যালস ম্যানেজার ফোরামের কমিটি গঠন

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলায় ফার্মাসিউটিক্যালস ম্যানেজার ফোরামের নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হয়েছে। ভোটের মাধ্যমে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য ২১ সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি নির্বাচিত করেন সংগঠনের সদস্যরা।
গত ২৬ অক্টোবর (শনিবার) সন্ধ্যায় উপজেলার চাতরী চৌমুহনীতে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় এ কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত কমিটিতে ডি. এইচ. মনসুর সভাপতি এবং মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।
কমিটির অন্যান্য পদে রয়েছেন—সহ-সভাপতি মোহাম্মদ আজাদ, সহ-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ মনির, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ লোকমান, অর্থ সম্পাদক সুজন চন্দ্র দেব নাথ এবং প্রচার সম্পাদক রাসেল খান।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদায়ী কমিটির সভাপতি মাহতাব হোসেন জুয়েল, সাধারণ সম্পাদক সনজিত কুমার পাল, প্রধান উপদেষ্টা মো. আমিনুল ইসলামসহ শামসুল হুদা, বাবুল দাশ, আবু হানিফ, জুয়েল রানা, সুমন চন্দ্র দাশ, মোহাম্মদ জসীম, মো. শাকিব খান, মোহাম্মদ আকতার হোসেন ও মোহাম্মদ সেলিম প্রমুখ।
সভায় বক্তারা নতুন কমিটির প্রতি শুভকামনা জানিয়ে সংগঠনের কার্যক্রম আরও গতিশীল ও পেশাদারিত্বপূর্ণভাবে পরিচালনার আহ্বান জানান।