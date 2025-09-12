আনোয়ারায় বড় গর্তে ঝুঁকিপূর্ণ সিইউএফএল সড়ক ভোগান্তিতে হাজারো যাত্রী

চট্টগ্রামের আনোয়ারা উপজেলার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সিইউএফএল সড়ক মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সড়কের বিভিন্ন স্থানে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হওয়ায় প্রতিদিন দুর্ঘটনার ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছে যানবাহন ও যাত্রীরা।
গতকাল বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সরেজমিনে দেখা যায়, সড়কের অধিকাংশ স্থানে গভীর গর্ত তৈরি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিন প্রায় বিশ হাজার যানবাহন এ সড়ক দিয়ে চলাচল করে। ভারী ও হালকা যানবাহনের চাপে গর্তগুলো দিন দিন আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। এতে প্রায়ই গাড়ি উল্টে যাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাড়ির এক্সেল, নষ্ট হচ্ছে যাত্রীদের মালপত্র, এমনকি কাপড়চোপড়ও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
ভুক্তভোগীরা জানান, এসব গর্তে পড়ে প্রায়ই গাড়ি আটকে যায়। এতে শুধু যানজটই সৃষ্টি হচ্ছে না, বরং প্রাণহানির ঝুঁকিও থেকে যাচ্ছে। তাদের দাবি, জরুরি ভিত্তিতে সড়কটি সংস্কার করা হোক।
সিএনজি চালক আব্দুল মান্নান বলেন, “প্রায় তিন বছর ধরে এই ভাঙা রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছি। প্রতিদিন কোনো না কোনো যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়। অনেক সময় এক্সেল ভেঙে পড়ে যায়। যাত্রীরাও অভিযোগ করেন, গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাথা ব্যথা, হাঁটু ব্যথা হয়। রাতে বাসায় গিয়ে শরীর ব্যথার কারণে ঘুমাতেও পারি না।”
স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে অবহেলার শিকার হয়ে আছে এ গুরুত্বপূর্ণ সড়ক। তারা দ্রুত সংস্কারের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।